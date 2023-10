Tchouameni desfalca Real Madrid devido a fratura no segundo metatarso do pé esquerdo

O futebolista francês Aurélien Tchouameni, do Real Madrid, sofreu uma fratura no segundo metatarso do pé esquerdo durante a partida com o Barcelona e deve estar ausente da competição várias semanas.

Os merengues revelaram este domingo que o internacional francês foi submetido a exames que revelaram uma "fratura por stress incompleta no segundo metatarso do pé esquerdo", explicando que vão avaliar a evolução.

O Real Madrid não revelou o tempo de paragem de Tchouameni, mas segundo a comunicação social espanhola o médio deve estar ausente entre seis a oito semanas.

O médio foi titular e jogou toda a partida frente ao Barcelona no sábado, que os merengues ganharam por 2-1, com dois golos do inglês Jude Bellingham, depois de terem estado em desvantagem devido a um tento do alemão Ilkay Gundogan.

O Real Madrid é adversário do Sp. Braga no Grupo C da Liga dos Campeões e as duas equipas vão defrontar-se no dia 8 de novembro, em Madrid, em jogo da quarta jornada.