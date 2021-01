35 mil euros por uma cama: Marcelo não olha a custos para recuperar melhor

Considerado já por várias vezes 'carta fora do baralho' do Real Madrid, Marcelo tenta melhorar a sua condição física para, já farto de estar no banco de suplentes dos merengues, rumar a outro destino no final da época. Por isso, e segundo avança o 'AS', colocou-se nas mãos de um preparador físico, Adolfo Madrid, para complementar o trabalho que leva a cabo em Valdebebas durante o dia mas não descurou do trabalho... de noite. Como?





Segundo a publicação espanhola, o lateral brasileiro de 32 anos, fustigado com várias lesões nos últimos anos, comprou uma cama 'especial' de 35 mil euros para recuperar melhor durante as horas de sono, melhorando os processos oxidativos do seu organismo e reduzindo o risco de lesões. A cama, da marca Hogo, é semelhante à que também tem Marcos Llorente, um "perfecionista da preparação física" como lhe apelida a publicação.