A cláusula no contrato de Ancelotti que protege o Real Madrid

O jornal espanhol 'As' explica que Carlo Ancelotti assinou um contrato de três anos com o Real Madrid e que nele consta uma cláusula especial, que protege o clube.





Explica o jornal que, se houver um despedimento a meio da época, o técnico terá direito a receber os vencimentos até ao final da temporada, mais os do ano seguinte.Embora não se revele os valores do contrato, o jornal de Madrid conta que Ancelotti aceitou baixar o vencimento para regressar aos merengues. Há uns meses em Inglaterra foi revelado que no Everton recebia 11 milhões de libras por época, cerca de 12,7 milhões de euros por ano.O Everton não terá colocado entraves à saída do italiano.