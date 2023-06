A emotiva despedida de Vinícius Jr. a Benzema: «Conquistámos Espanha, a Europa e o mundo juntos»

Benzvini, Vinzema... Lo que sea. El resultado siempre ha sido el mismo: goles, risas, títulos y, sobre todo, aprendizaje.



Cuando el chico de São Gonçalo, demasiado tímido, llegó a Madrid en 2018, fuiste lo primero en recibirme. Nunca olvidaré.



Crecí contigo. Ganamos España,… pic.twitter.com/t3XBh8THRp — Vini Jr. (@vinijr) June 4, 2023

Vinícius Júnior recorreu este domingo às redes sociais para, numa mensagem emotiva, se despedir de Benzema, depois do Real Madrid ter oficializado a saída do avançado francês "Benzvini, Vinzema... O resultado foi sempre o mesmo: golos, sorrisos, títulos e, acima de tudo, aprendizagem. Quando um menino de São Gonçalo, demasiado tímido, chegou ao Real Madrid em 2018, foste o primeiro a receber-me. Nunca me vou esquecer disso. Cresci contigo. Conquistámos Espanha, a Europa e o mundo juntos. Aplaudi a tua Bola de Ouro com muito orgulho. Terminamos este 'duo' hoje, mas terei sempre os nossos vídeos como inspiração para me recordar de uma altura inesquecível. Karim, vamos sentir muito a tua falta. Obrigado por tudo, lenda", escreveu o brasileiro no Twitter, numa publicação ilustrada com várias imagens dos dois jogadores.Benzema, refira-se, deverá rumar ao Al Ittihad da Arábia Saudita