A mensagem que Mourinho deixou ao Real Madrid depois da vitória na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho não ficou indiferente ao triunfo do Real Madrid na Liga dos Campeões, ontem em Paris.O treinador da Roma, que liderou os merengues entre 2010 e 2013, comentou uma publicação do clube espanhol no Instagram. "Grande Real Madrid, grande presidente, grande Carlo [Ancelotti]", escreveu o técnico português.Mourinho esta época conquistou a Conference League.