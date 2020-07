Achraf Hakimi despede-se do Real Madrid: «Nunca imaginei que este momento pudesse chegar»

O internacional marroquino Achraf Hakimi publicou esta sexta-feira, nas redes sociais, uma carta dirigida ao Real Madrid, clube onde ingressou aos 6 anos e onde fez a sua formação. Nas últimas duas épocas o lateral-direito, de 21 anos, brilhou ao serviço do Borussia Dortmund, cedido a título de empréstimo pelos merengues, mas agora, que assinou contrato pelo Inter para as próximas cinco temporadas, chegou a hora de também dizer adeus aos merengues.





Ver esta publicação no Instagram Gracias @realmadrid Uma publicação partilhada por Achraf Hakimi (@achrafhakimi) a 3 de Jul, 2020 às 2:42 PDT

"Nunca imaginei que este momento pudesse chegar. Não é uma despedida porque não podemos dizer adeus à nossa casa, podemos fugir, mas será sempre o lugar onde encontrei a felicidade e os valores que me fizeram crescer", começa por referir Hakimi."O Real Madrid é a minha casa, fui criado, mimado e educado a tornar-me a pessoa que sou agora. No Real Madrid não se formam apenas atletas. Entrei pela porta de Valdebebas aos 6 anos, sem imaginar o quão feliz ia ser ali. Obrigado a todos os funcionários do clube, aos treinadores e a todos os meus companheiros de equipa (a maioria deles realmente amigos) que me acompanharam nesta bonita etapa da minha vida", sublinhou Hakimi, sem se esquecer também dos adeptos: "agradeço a todos os adeptos que me apoiaram e que continuam a apoiar sempre a equipa. Agora serei um deles."