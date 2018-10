Afirmações de Sergio Ramos funcionaram como pólvora e complicaram Conte

As negociações entre o Real Madrid e Conte chegaram a estar muito avançadas mas apesar de ainda nenhuma das partes ter assumido a rutura até já há quem assuma - como no programa Deportes Cuatro - que o acordo nunca se virá a concretizar. Esta terça-feira há contudo um dado novo que revela o que terá corrido mal em todo este processo e que terá Sergio Ramos como protagonista.No final do Barcelona-Real Madrid (5-1) , Sergio Ramos foi questionado sobre a iminente saída de Lopetegui, ao que respondeu: "Outro treinador? Sempre tive uma boa relação com todos os técnicos. Mas prefiro manter-me à margem porque são situações delicadas. Mas uma coisa é certa, o respeito não se impõe, conquista-se. A gestão do balneário é mais importante do que o conhecimento de um treinador". Estas palavas caíram, segundo o 'As', "como pólvora em Itália, onde Conte acabava de chegar das suas férias no Egito".O jornal espanhol acrescenta que Sergio Ramos "estava na realidade a mandar uma mensagem para a direção" no que respeita ao perfil dos treinadores que foram mais bem sucedidos no Real Madrid e que nenhum - Del Bosque (seis título), Ancelotti (quatro) e Zidane (nove) eram conhecidos por ter mão dura.