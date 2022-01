Aitor Karanka: «De repente caio no banco do Real Madrid e estou ao lado de José Mourinho»

Aitor Karanka, antigo treinador adjunto de José Mourinho no Real Madrid entre 2010 e 2013, deixou em entrevista ao 'As' muitos elogios ao português e partilhou alguns momentos que ambos viveram juntos nos merengues."Eu estava na comissão técnica da Federação espanhola, e já poder trabalhar com Vicente del Bosque ou Fernando Hierro foi uma experiência incrível para quem estava a começar. Tive a sorte de ser contactado por José Mourinho. De repente, caio no banco do Real Madrid com o melhor treinador do Mundo... foi aí que o 'bichinho' para treinar entrou em mim e não voltou a sair", confessou o espanhol, que garantiu que houve outra 'mão' portuguesa na história."Quando me ligaram a primeira vez [o Fernando Hierro] pensei que estavam a brincar, até lhes disse para não beberem whisky de manhã porque fazia mal. Um dia, Mourinho disse-me que sempre gostou de ter um antigo jogador do clube na sua equipa de trabalho, e que o presentearam com uma lista de ex-jogadores com habilitações de treinador. Começou a perguntar às pessoas, e no meu caso perguntou a Mijatovic, Seedorf e Figo. Os três falaram bem de mim. Ele até me disse que me devia orgulhar por ter amigos tão bons", contou.Karanka revelou ainda o porquê de muitos jogadores desejarem ter um treinador como Mourinho. "Uma vez pediu-me para lhe dizer em que é que podia melhorar, precisamente por eu já conhecer tudo relacionado com o clube. É um treinador que tem tudo controlado: treino, organização, os adversários... tudo o que possamos imaginar. Quando se tem alguém assim, tenha ele sido ou não um jogador de elite, não importa muito", rematou.