Alaba chega ao Real Madrid a custo zero mas vai custar 115 milhões: 'Der Spiegel' revela contrato

A revista alemã 'Der Spiegel' revelou esta sexta-feira os valores do contrato de David Alaba, internacional austríaco que não quis renovar com o Bayern Munique e acabou por assinar com o Real Madrid a custo 'zero'.





Segundo a publicação, o empresário do jogador, Pina Zahavi, recebeu 5,2 milhões de euros e o pai, George Alaba, embolsou 6,3 milhões. O prémio de assinatura foram 17,7 milhões...Avança ainda a 'Der Spiegel' que o salário do defesa nos merengues será de 19,47 milhões de euros por época e que o vínculo é válido até 2026, com uma cláusula de rescisão de 850 milhões.Se cumprir o contrato até ao fim, vai custar aos cofres do clube espanhol cerca de 115 milhões...David Alaba ainda não jogou pelo Real Madrid, mas pode estrear-se no próximo dia 8 de agosto, frente ao Milan, num particular que terá lugar na Áustria. O jogador testou positivo à covid-19 dia 28 deste mês.