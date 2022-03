Alaba explica celebração insólita... com cadeira: «Uma reviravolta assim deixa-nos loucos»

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD — David Alaba (@David_Alaba) March 9, 2022

A reviravolta do Real Madrid diante do PSG na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões (3-1) , depois da derrota na 1.ª mão (0-1) , levou o Santiago Bernabéu à loucura e que o diga David Alaba. O central austríaco dos merengues festejou o terceiro golo com uma... cadeira -, e justificou-se ao canal 'Sport1', garantindo que se deixou levar pelas emoções."É bom experimentar novas celebrações de vez em quando. E a cadeira estava ali bem... não pensei muito, só deixei as minha emoções soltarem-se. Uma reviravolta tão espetacular pode deixar-nos loucos", assumiu entre risos.Alaba elogiou a "força mental" do Real Madrid, que "acreditava desde o começo que chegaria aos 'quartos'", e frisou que o ambiente no estádio da formação espanhola foi um dos principais fatores que 'empurrou' a equipa."Sabíamos que o jogo seria diferente no Bernabéu e que os nossos adeptos e o ambiente seriam fatores decisivos. O ambiente foi muito especial. Sabia pelas minhas visitas anteriores que é um estádio que pode ter um poder muito próprio. E foi o caso. Nunca nos deixaram sozinhos em campo, foi uma noite mágica".O austríaco deixou ainda muitos elogios a Benzema, autor de um hattrick na partida. "Toda a gente sabe o quão importante é. Decidiu o jogo, mas a energia e qualidade de liderança dele também são essenciais. É um jogador de classe mundial", rematou.