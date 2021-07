Alaba: o novo patrão da defesa do Real Madrid

Alaba é o novo número 4 do Real Madrid, herdando o mítico dorsal de Sergio Ramos. O que quer isto dizer? Que o austríaco passa a ter às suas costas um pesado fardo... nada que o deixe particularmente incomodado. "Creio que era o único número disponível, pelo menos foi isso que o clube me disse. Sei o que este dorsal significa para o Real. É uma honra utilizá-lo, motiva-me imenso! É um número que representa força e liderança. Mas atenção! Vim para Madrid para ser eu mesmo, não para ser outro jogador...", disse o defesa de 29 anos ao ser apresentado.

O contrato com o Real Madrid é válido até 30 de junho de 2026, pretendendo Alaba conquistar muitos troféus durante este período. "Representar o Real é um motivo de orgulho. Estou no melhor clube do Mundo. Sinto-me ansioso por vestir esta camisola", atirou Alaba.

Florentino Pérez, esse, mostra-se grato pela preferência dada por Alaba ao clube merengue. "Agradeço-te por teres elegido o Real para continuares a carreira. Chegas do Bayern, onde arrecadaste muitos troféus. Tens pela frente um desafio apaixonante e bastantes títulos para conquistar", referiu o presidente do emblema blanco.

Goretzka na mira

O Real Madrid contratou Alaba a custo zero e tentará fazer o mesmo com Goretzka. O médio do Bayern termina contrato a 30 de junho de 2022 e o clube blanco já lhe terá feito saber que quer contratá-lo quando o vínculo expirar...