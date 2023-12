Alaba sofre grave lesão no joelho e deve perder resto da época pelo Real Madrid

O futebolista austríaco David Alaba, do Real Madrid, sofreu este domingo uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não deverá voltar a jogar esta época, tendo a sua participação no Euro'2024 em risco.

"Após os exames realizados ao nosso jogador David Alaba, foi-lhe diagnosticada uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será operado nos próximos dias", informou o Real Madrid através de um relatório médico que tornou público.

Alaba lesionou-se aos 33 minutos do jogo do Real Madrid frente ao Villarreal, para a LaLiga, ao sofrer uma torção grave no joelho depois de ultrapassar o avançado Gerard Moreno, devido a um mau apoio na perna esquerda.

Desde o primeiro momento que se percebeu que a lesão era grave tendo em conta a 'máscara' de dor refletida no seu rosto assustado e a saída do relvado, amparado por dois membros da equipa técnica do Real Madrid e sem conseguir colocar o pé no chão.

A grave lesão de Alaba coloca também em causa a participação do capitão da seleção austríaca no Euro'2024, que vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho.

É a quarta lesão nos joelhos sofrida esta temporada por jogadores do Real Madrid, depois do turco Arda Güler, que foi sujeito a uma artroscopia, do guarda-redes belga Thibaut Courtois e do central brasileiro Eder Militão, que romperam os ligamentos cruzados e que se encontram em recuperação há quatro meses.

A grave lesão de Alaba, que só deverá poder voltar a jogar na próxima temporada, pode mudar os planos do Real Madrid, uma vez que só tem disponíveis o alemão Antonio Rüdiger e Nacho Fernández para o eixo da defesa, pelo que se prevê uma investida no mercado de inverno para a aquisição de mais um central.

Entretanto, o técnico italiano Carlo Ancelotti revelou que o médio francês Aurélien Tchouaméni, que regressou aos campos frente ao Villarreal depois de ter partido um dedo do pé partido, pode fazer o lugar de central.

"Numa emergência como esta, ele pode jogar lá", reconheceu o treinador que já tinha colocado o centrocampista francês no centro da defesa na partida frente ao Osasuna.