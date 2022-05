Ancelotti após a conquista da Liga dos Campeões: «Sou um homem de sorte»

Carlo Ancelotti era um treinador satisfeito após guiar o Real Madrid à conquista da Liga dos Campeões, tal como já tinha feito em 2014, na altura diante do Atlético Madrid no Estádio da Luz."Foi uma época fantástica. Estamos muito felizes por isso. Não posso acreditar. Foi um jogo difícil. Sofremos na primeira parte, mas no final, com todos os jogos que fizemos, penso que merecemos vencer esta competição. Não sei o que dizer mais, não consigo dizer mais nada", começou por referir o técnico dos merengues ainda no relvado do Stade de France."Sou um homem de sorte. Tive a sorte de chegar este ano e tivemos uma época fantástica, com um grande plantel, de muita qualidade e de carácter mental muito forte. Esta época foi top", acrescentou Ancelotti."Penso que passamos por dificuldades ao longo da prova. O apoio [dos adeptos] foi grande. Estamos muito felizes e acredito que os adeptos também", disse ainda o treinador italiano antes de ser questionado sobre a exibição de Courtois, que foi gigante na baliza do Real Madrid. "Foi inacreditável, não acredito", concluiu.