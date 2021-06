Ancelotti apresentado em Madrid: «Não imaginava um Real sem mim mas houve...»

Carlo Ancelotti foi apresentado oficialmente esta quarta-feira como o novo treinador do Real Madrid. O italino, de 61 anos, assinou contrato por três temporadas e, em conferência de imprensa, mostrou-se motivado para repetir os sucessos da anterior passagem pelo clube merengue, entre 2013 e 215, no qual conquistou a Décima. Cristiano Ronaldo foi, inclusivé, tema de conversa.





"Tenho muito carinho por Cristiano mas não gosto de falar de jogadores que têm contrato com outro clube. Posso falar do carinho que lhe tenho, da felicidade que tenho pelo que vem fazendo, e muito bem, pela Juve. Um jornalista já me perguntou se Cristiano está no final da carreira e eu disse: 'Sim, só marca 35 golos e está a baixar o ritmo.'", gracejou o treinador italiano, que não quis fazer promessas a abrir."Promessas? O mesmo da outra vez. Jogar bem, ter um futebol mais intenso, mais agressivo e mais organizado... o futebol tem de ser ofensivo e espetacular, é isso que pede a história do Real Madrid e dos seus adeptos", revelou Carletto, ladeado por Emilio Butragueño, num registo bem humorado. "Aqui muda-se mais de treinadores do que jornalistas, são os mesmos de sempre." O plantel do Real Madrid está em construção mas Ancelotti não fecha a porta à chegada de um craque. "Com jogadores de qualidade é mais fácil ganhar. A qualidade individual dos jogadores dá-te algo mais. Mas é importante o equilíbrio e a capacidade de jogar juntos", garantiu o ex-treinador do Everton, lembrando que este grupo de trabalho "atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões". "O que sei é que o Real Madrid, seja como for, vai competir em todas as provas e vamos fazê-lo com o melhor plantel possível. Sergio Ramos? Não imaginei um Real Madrid sem Ancelotti e houve."Gareth Bale tem, para Ancelotti, as portas abertas ao regresso. "Não jogou muito mas marcou vários golos. Conheço-o bem e vai regressar. Se tiver a motivação para jogar, pode fazer uma grande temporada, não tenho dúvidas", finalizou Ancelotti, que deixou rasgados elogios ao antecessor, Zidane.