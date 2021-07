Ancelotti assume ter lesado Estado espanhol em mais de 300 mil euros: «Fui mal aconselhado»

Carlo Ancelotti assumiu esta sexta-feira, no Tribunal de Instrução n.º 35 de Madrid, ter lesado os cofres do Estado espanhol em mais de 300 mil euros. A informação é hoje adiantada pelo jornal 'El Mundo', que refere ainda que o atual treinador do Real Madrid devolveu a verba acima referida na totalidade, tendo agora que pagar ainda um valor acrescido face à multa e juros inerentes ao atraso no pagamento.

O caso remonta a 2014, altura em que o técnico italiano assumiu pela primeira vez o comando técnico dos merengues, tendo o próprio assumido que foi "mal aconselhado" durante esse período.