Ancelotti com um problema central para o Osasuna

O Real Madrid defende esta tarde (15H15) a liderança da liga espanhola, perante o sempre difícil Osasuna, com um problema no eixo defensivo: Carlo Ancelotti conta apenas como Rüdiger como opção para a posição, face aos castigos e lesões, pelo que terá de improvisar.Alaba não recuperou a cem por cento do problema físico que o afeta e Nacho Fernández, titular em Nápoles na Liga dos Campeões, vai cumprir o primeiro de três jogos de suspensão no campeonato, depois da arrepiante entrada sobre Portu no jogo com o Girona. Se juntarmos a lesão grave de Éder Militão, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, percebemos que não há mais soluções, a não ser o jovem Álvaro Carrillo, central formado no Castilla. Para formar dupla com Rudiger, Ancelotti deverá apostar em Mendy ou Tchouaméni, o primeiro um lateral e o segundo médio-defensivo, ambos com características que se adaptam à função.Outra dúvida reside na titularidade ou não de Luka Modric, de 38 anos, que nos últimos 3 jogos ficou no banco. O médio croata foi suplente não utilizado contra Las Palmas e Girona e jogou os últimos 26 minutos em Nápoles. Já se especula sobre a sua saída em janeiro, cenário que Ancelotti descarta para já.Nas últimas duas épocas, o Osasuna arrancou dois empates no Santiago Bernabéu (0-0 e 1-1).