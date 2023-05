Ancelotti confirma regresso de Fran García ao Real Madrid na próxima temporada

Depois doAncelotti confirmou que Fran García vai voltar ao clube de formação já na próxima temporada. Apesar da derrota da equipa visitante, o lateral dos 'franjirrojos' fez uma boa partida, o que lhe valeu a menção por parte do treinador dos merengues."Fran García é um lateral esquerdo com muita energia, rápido e ofensivo. Tem um perfil muito bom para o Real Madrid e no próximo ano estará connosco", disse o técnico italiano, na conferência de imprensa.Após sair em definitivo para o Rayo no verão de 2021, García tem sido um titular absoluto na equipa de Andoni Iraola. A sua regularidade e valências ofensivas fazem com que o Real queira que o jogador vista novamente a camisola do clube.A contratação do espanhol de 23 anos é vista como necessária dadas as poucas opções para a lateral esquerda na equipa de Ancelotti, que conta apenas com um defesa esquerdo de origem, o francês Ferland Mendy.