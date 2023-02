Ancelotti e as provocações a Vinícius Jr: «Nada daquilo que se passa é culpa dele»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, voltou este domingo, em conferência de imprensa após a derrota com o Maiorca (0-1) , a abordar as provocações dos adversários a Vinícius Jr, frisando que o brasileiro, que durante o encontro foi visado por Antonio Raillo , capitão da equipa adversária, "não tem culpa de nada"."Nada daquilo que se passa é culpa do Vinícius. A única coisa que ele quer fazer é continuar a jogar futebol, mas há todo um ambiente que o provoca, adversários que o apertam e fazem faltas... É preciso alterar o foco. Temos de ver aquilo que aconteceu com ele no jogo de hoje", explicou.Com esta derrota, refira-se, o Real Madrid pode ver o Barcelona - que recebe hoje o Sevilha - a fugir na liderança da LaLiga. Nesta altura, os catalães levam cinco pontos de vantagem e têm um jogo a menos.