Ancelotti e o futuro de Odegaard: «Temos oito jogadores muito importantes nessa posição»

Odegaard parece mesmo estar de saída do Real Madrid. Na conferência de antevisão ao jogo frente ao Alavés, Ancelotti assegurou que falou com o médio, que ainda não foi inscrito pelo clube merengue, admitindo que para a sua posição o norueguês tem "muita competição" no plantel.





"O facto de não estar inscrito não é uma questão técnica, mas uma circunstância do momento, porque não tivemos a possibilidade de registar todos. Isso pode mudar amanhã. A lista final é a de 2 de setembro. Odegaard saiu-se bem. Falei com ele e disse-lhe que na posição de médio há muita concorrência, porque temos oito jogadores muito importantes nessa posição. Nada mais. O mesmo com Ceballos e Vallejo, não é um descarte definitivo. Tive de inscrever apenas dois e escolhi Jovic e Bale para a partida. É momentâneo", assumiu o treinador do Real Madrid.O jogador norueguês que chegou ao Real Madrid em 2015, disputa o lugar com jogadores como Benzema, Hazard, Bale, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Jovic e Mariano.A imprensa espanhola aponta que o mais provável é Odegaard, clube ao qual esteve cedido na época passada, por 50 milhões de euros.