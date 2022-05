Ancelotti justifica ausência de Bale nos festejos do título: «Não se conseguia mexer...»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, justificou este sábado a ausência de Gareth Bale das recentes convocatórias e dos festejos do título da LaLiga, explicando que o avançado galês "não se consegue mexer" graças a uma dor nas costas "Todos têm carinho por Bale. Não esteve [presente nas celebrações] porque não se conseguia mexer. Já me aconteceu também, quando as tuas costas bloqueiam não te consegues mexer. Não tem a ver com estar distante, é mesmo porque não se mexia", garantiu o treinador italiano em conferência de imprensa.Recorde-se que na presente temporada, Bale esteve presente em apenas sete jogos do Real Madrid, contribuindo com um golo no empate (3-3) frente ao Levante.