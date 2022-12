Ancelotti: «Messi? Não me ouvirão dizer que é o melhor da história»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ancelotti garantiu, esta quinta-feira, que nunca o vão ouvir dizer que Messi é o melhor jogador da história do futebol, frisando que "não é justo" colocar o argentino nesse patamar."É difícil de dizer, não sei se Messi é o melhor da história. Nem é justo dizê-lo, porque cada época tem jogadores muito bons. Não me ouvirão dizer que Messi é o melhor jogador da história. Já vi tantos jogadores bons... Treino todos os dias o vencedor da última Bola de Ouro. Vi jogar Cruyff, Maradona...", explicou o italiano em conferência de imprensa, antes de abordar o alegado interesse da seleção brasileira nos seus serviços."Se têm interesse ainda não me ligaram, mas se houver interesse agradeço. A minha situação é clara. Continuo aqui, nunca vou dizer ao Real Madrid que esta aventura terminou", assegurou.