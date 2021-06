Ancelotti muda a agenda: pré-época do Real Madrid começa uma semana antes do previsto

Carlo Ancelotti, treinador italiano que foi esta quarta-feira apresentado no Real Madrid, depois de ter terminado a temporada no comando técnico do Everton, pediu para que a pré-época dos merengues fosse antecipada uma semana, passando, assim, de dia 12 de julho para dia 5 do mesmo mês, avança a 'Marca'.





Ancelotti não pode contar com 13 jogadores do plantel: alguns, que se encontram prestes a disputar o Euro'2020 pelas respetivas seleções, e outros que vão realizar jogos de qualificação para o Mundial'2022. Ainda assim, o plano do italiano passa por ir já preparando a próxima época, e vendo com que jogadores poderá contar para atacar as várias frentes Segundo o jornal espanhol, a pré-temporada dos merengues será realizada em Valdebebas, nas instalações do próprio clube, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.Recorde-se que o Real Madrid terminou a época em segundo lugar do campeonato espanhol, a apenas dois pontos do título, conquistado pelo Atlético Madrid na última jornada (vitória da equipa de Simeone por 2-1 frente ao Valladolid, que acabaria por descer de divisão).