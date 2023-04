Ancelotti pede desculpa aos adeptos do Real Madrid: «Entendo que estejam magoados»

Carlo Ancelotti lamentou a derrota pesada sofrida esta terça-feira pelo Real Madrid diante do Girona (2-4) , encontro histórico para o avançado Valentín Castellanos, que apontou um póquer . Em conferência de imprensa após a partida, o treinador italiano frisou que a sua equipa "perdeu o controlo" do jogo e pediu desculpa aos adeptos."É [uma derrota] dura, quando perdes é porque tem de ser. Defendemos mal e essa foi a chave. Com bola estivemos bem, principalmente no início, mas não fomos contundentes nos duelos. A partir daí, tudo se tornou mais difícil. Tentámos dar a volta com as individualidades, não como equipa. Hoje a equipa não jogou", começou por referir.E prosseguiu: "A nível individual também estivemos pior do que o normal. Foi muito abaixo. A equipa estava nervosa desde o início e perdeu o controlo".Questionado sobre se a derrota poderia servir de lição, numa altura em que o Real Madrid segue no 2.º lugar da LaLiga a 11 pontos do líder Barcelona - e com um jogo a mais -, Ancelotti explicou que este encontro foi uma exceção."Claro que perder nunca é bom, mas sublinho a importância do compromisso defensivo. Se o tivermos, ganhamos sempre. É a chave, a nossa chave. E hoje não a tivemos. Nos últimos sete jogos, a nossa baliza ficou a zeros em seis. Neste, sofremos quatro golos. Espero que os meus jogadores tenham entendido", justificou, antes de deixar um pedido de desculpas aos adeptos dos merengues."Entendo que estejam magoados, pedimos desculpa. Também estamos. Mas os adeptos sabem que estaremos bem na final da Taça do Rei [frente ao Osasuna, no dia 6 do próximo mês] e nas meias finais da Liga dos Campeões [diante do Manchester City, no dia 9 desse mesmo mês]", rematou.