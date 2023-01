Ancelotti pede "mais respeito" por Vinícius Jr.: «Leva muitos pontapés...»

Carlo Ancelotti saiu este domingo, após a vitória do Real Madrid diante do Athletic Bilbao (2-0) , em defesa de Vinícius Jr., pedindo aos "adversários, adeptos e aos árbitros" que tenham mais respeito pelo extremo brasileiro, um "jogador sensível e que leva muitos pontapés"."Disse-lhe para fazer o jogo dele. O Vinícius é um grande jogador, é alguém muito sensível. É verdade que todos o pressionam: os adversários, os adeptos e às vezes até o árbitro. Mas a verdade é que ele leva muitos pontapés. Devemos ter em conta que ele é muito jovem [22 anos]. Toda a gente o pressiona, acho um disparate. Gosto muito dele e queremos que seja um pouco mais respeitado por todos", explicou o treinador italiano, citado pela ESPN.O Real Madrid segue no 2.º lugar da LaLiga à passagem da 18.ª jornada, com menos três pontos do que o líder Barcelona.