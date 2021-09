Ancelotti: «Se um presidente que ganhou 13 Champions é incompetente... o que são os outros?»

O tema principal era a antevisão do duelo com o Celta de Vigo, mas as palavras de Aleksander Ceferin sobre Florentino Pérez não passaram em claro na conferência de imprensa de Carlo Ancelotti. E aí, sem problemas, o habitualmente politicamente correto italiano deu uma resposta... demolidora.





"Parece-me estranho, que um organismo tão importante como a UEFA fale assim de um presidente de um clube que ganhou 13 Champions. Se um presidente que ganhou 13 Champions é incompetente... o que são os outros?", questionou, sem papas na língua, o técnico italiano, que aproveitou ainda para se posicionar relativamente à questão dos jogos das seleções."A Liga está com essa situação, é importante. Há um problema de calendário que deve ser solucionado pela Liga, UEFA e FIFA. O calendário está muito condensado e espero que o resolvam. Parece-me bom que a Liga tome decisões para preservar a saúde dos jogadores", apontou o técnico merengue, aludindo essencialmente aos dois jogos que foram adiados nesta jornada.Passando depois à atualidade do clube, Ancelotti deixou claro que não ficou desiludido pelo falhanço na contratação de Kylian Mbappé. "É um grande jogador, que ficou no PSG. Desejamos muita sorte e pensamos no nosso plantel e nos nossos jogadores. Temos um plantel muito forte, que pode fazer muitas coisas este ano", concluiu.