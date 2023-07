Ancelotti só pensa no Real Madrid

Carlo Ancelotti está focado no Real Madrid e voltou ontem a recursar-se a falar sobre o ingresso na seleção brasileira no próximo verão. "Vamos ver se arrumamos este assunto. Não tenho nada a dizer. Sou treinador do Real, tenho contrato até 30 de junho de 2024", disse. Em pré-época nos Estados Unidos, o técnico italiano prestou-se, isso sim, a falar sobre os reforços até agora recrutados: "Acho que o plantel está mais forte, apesar da saída de Benzema. O Bellingham é um grande médio com características novas. O Güler é daqueles jogadores que faz vibrar os adeptos. O Brahim voltou muito bem, o Joselu e o Fran García vão ajudar bastante." Já Mbappé recebeu o mesmo tratamento que a pergunta sobre o Brasil: "Não falo sobre quem não está cá!"

Barça já treina nos EUA

O Barcelona fez ontem o primeiro treino nos EUA, com 32 jogadores às ordens de Xavi. Ronald Araújo foi o porta-voz à chegada: "Objetivo para a época? Lutar por todos os títulos!"