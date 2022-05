Ancelotti sobre Haaland: «Fico com o plantel que me levou a mais uma final de Champions»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, abordou esta quarta-feira o "princípio de acordo" do Manchester City com Erling Haaland , avançado norueguês que chegou a estar no radar dos merengues."Não gosto muito de falar disto. [Haaland] é um grande jogador e o Manchester City é um grande clube, mas fico com o plantel que me levou a mais uma final da Liga dos Campeões", atirou o treinador italiano, quando questionado acerca da transferência do ponta-de-lança.O negócio de Haaland, recorde-se, deverá render cerca de 60 milhões de euros aos cofres do Borussia Dortmund.