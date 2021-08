Ancelotti sobre Mbappé: «Não sei se vem, não me importo com o que vai acontecer»

Carlo Ancelotti afirmou este sábado na conferência de antevisão do jogo frente ao Levante que ainda não sabe se Mbappé vai ser reforço do Real Madrid.





"Não sei se vem. Não me importo com o que vai acontecer. Tenho uma equipa muito boa e muito forte", disse, reforçando que está "muito feliz" com o plantel que tem. "Vamos esperar estes dez dias. Agora estou focado na equipa que tenho"."O ambiente é muito bom. Acho que os jogadores estão motivados, focados no trabalho e nos jogos. Eles não estão a pensar no mercado, só falam dos jogos para se preparar bem. Coletivamente, só pensamos em preparar bem os jogos e criar um bom ambiente", admitiu.Ancelotti assegurou ainda que "esta equipa, tal e qual como está, pode competir com tudo e todos". "Aqui temos estrelas muito grandes. Não vou nomear a todos mas temos muitos jogadores de topo. Courtois, Nacho, Alaba, Karim, Hazard… Esta equipa está cheia de estrelas. Temos que trabalhar juntos. A estrela da equipa, se for capaz de competir pelos outros, ganha títulos".Cristiano Ronaldo foi um dos temas da conferência de imprensa mas para Ancelotti "o assunto está encerrado". "Todos em Madrid têm carinho pelo Cristiano. Eu ainda mais porque nos ajudou a ganhar títulos. Desejo-lhe o melhor", concluiu.