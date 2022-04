Ancelotti: «Tenho orelhas para ouvir e olhos para ver, mas nesse assunto não me meto»

Os 'Supertaça Files' são o assunto do momento em Espanha, mas Carlo Ancelotti prefere não se pronunciar sobre o assunto. No entanto, não deixou de escutar os áudios divulgados pelo 'El Confidencial' onde Gerard Piqué, jogador do Barcelona e dono da empresa Kosmos, e o presidente da federação, Luis Rubiales, revelam alguns dos contornos do negócio, que levou a Supertaça para a Arábia Saudita por 6 épocas."Tenho orelhas para ouvir e olhos para ver, mas não quero meter-me nesse assunto", disse o treinador italiano na antevisão do jogo de amanhã, com o Osasuna.O Real Madrid lidera destacado a classificação da LaLiga - tem mais 15 pontos que o trio formado pelo Barcelona, Sevilha e Atlético Madrid - e está bem perto da conquista do título, mas o treinador não quer que os seus jogadores percam o foco. "Estamos perto de ganhar mas há jogos para jogar. É um campo difícil [o do Osasuna] e faremos o possível para nos aproximarmos do título."Ancelotti assegura que não se sente campeão. "Tenho demasiada experiência para ter esse sentimento. Estamos muito perto, mas ainda não acabou. Amanhã temos uma oportunidade para nos aproximar-nos."