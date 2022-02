Anelka e o "inferno" no Real Madrid: «O único clube em que não me dei bem com os jogadores»

Poucos dias antes do encontro que vai coloca frente a frente o PSG e o Real Madrid na Liga dos Campeões, Nicolas Anelka, antigo avançado francês de 42 anos que jogou nos dois clubes, recorda a sua passagem pela capital espanhola em 1999/00 sem saudade."Foi uma loucura quando cheguei a Madrid", recordou Anelka, na Radio RMC Sport. "Em Inglaterra estava habituado a uma ter uma vida privada tranquila, mas em Espanha é completamente diferente. Foi difícil. Em Inglaterra quando estás no campo tens os adeptos a apoiar-te mas quando sais és uma pessoa como as outras. Em Espanha isso acabou, os fotógrafos estão em todo o lado. O dono do restaurante onde vais encarrega-se de chamar a imprensa... És o foco o tempo tempo e é difícil lidar com isso."E em no Santiago Bernabéu as coisas não estavam melhores. "O balneário era muito difícil. No primeiro dia não tinha um lugar para mim, cada um que chegava dizia 'esse lugar é meu', tive de esperar que me deixassem um. Aí perguntei-me 'o que faço aqui?' O Samuel Eto'o veio ter comigo e disse-me que os mais velhos tinham ido ver o presidente e perguntaram-lhe por que motivo me contratara, quando tinha o Fernando Morientes na equipa. Quando ele me disse isto, percebi que as coisas iam ser muito complicadas. E acabou por ser um inferno. Nessa altura era muito complicado, com muitos espanhóis, mas tinha chegado a um grande clube e tinha de mostrar o meu valor em campo."Mas não foi fácil. "Competia com o Morientes e com o Raúl na minha posição e as coisas não me saíam bem. Com os espanhóis é complicado. Não vou dizer que o Raúl foi o problema, tenho muito respeito por tudo o que ele fez. Quando lá cheguei não falava espanhol e não consegui integrar-me. E o que o Samuel me disse deixou-me na defensiva. Não conseguia fazer a diferença no campo, o jogo é completamente diferente do Arsenal. Estava acostumado a jogar em contra-ataque, pensei que iam usar as minhas qualidades... Queriam um avançado. Trabalhei nos meus defeitos, mas não mostrei as minhas qualidades."A relação com o treinador, Vicente Del Bosque, também não era melhor e ao fim de uma época Anelka deixou o Real Madrid. "Joguei quase toda a época pela direita, quando sou um avançado centro. Quando o Raúl e eu estávamos em campo jogávamos bem, o difícil era jogar com o Morientes numa formação de três homens. A vitória na final da Liga dos Campeões foi importante, senti que tinha feito algo importante no clube. Os meus dois golos contra o Bayern significam que, em parte, graças a mim, ganhámos a Champions. Mas sentia que tinham acontecido coisas durante a temporada que era quase impossível ficar. Não podia ficar duas épocas assim. Foi o único clube em que não me dei bem com os jogadores."