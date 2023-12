António Silva "destila tranquilidade" e Inácio é "o que tem mais qualidade com bola": espanhóis analisam centrais

A 'Marca' analisa esta quarta-feira os perfis de António Silva e Gonçalo Inácio, numa altura em que os defesas de Benfica e Sporting estão na lista do Real Madrid , que continua à procura de um central depois das graves lesões de Éder Militão e David Alaba, que vão ficar largos meses fora dos relvados.A mesma fonte começa por elogiar as principais caraterísticas de António Silva: "É mais forte fisicamente, além de ser o terceiro jogador com mais 'tackles' bem-sucedidos na Liga Betclic e o segundo com mais remates bloqueados", pode ler-se na publicação, que frisa ainda que o jovem internacional português "destila tranquilidade com a bola nos pés".Gonçalo Inácio, por outro lado, chama a atenção por ser canhoto, à imagem de Alaba. "O mais chamativo no seu futebol é o controlo e a saída de bola. É também, possivelmente, o mais 'fino', aquele que mais qualidade tem com a bola nos pés. Inácio conta com uma grande distribuição longa e também não se importa de usar o pé direito sempre que pode. Os seus números goleadores também estão acima da média para um central: leva 14 golos e oito assistências [na equipa principal do Sporting]".Leny Yoro, o outro central destacado pela 'Marca', atua no Lille de Paulo Fonseca e tem apenas 18 anos. Esta temporada já realizou 21 jogos pelo emblema francês.