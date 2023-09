Arturo Vidal: «Vivi tantos roubos nos jogos com o Real Madrid»

Arturo Vidal, atualmente no Athletico Paranaense, lembrou os duelos com o Real Madrid e deixou duras críticas à arbitragem de alguns deles. O antigo jogador de Juventus, Bayern Munique e Inter considera que as suas equipas foram muitas vezes "roubadas" contra os merengues."Às vezes não tenho a certeza em que jogo ocorreu uma polémica específica contra o Real Madrid. Contra eles vivi tantos roubos na minha carreira, que às vezes até me esqueço dos detalhes. Eles roubaram as minhas equipas tantas vezes", afirmou o médio chileno em declarações no seu canal da Twitch.Arturo Vidal também foi questionado sobre quem prefere entre Sergio Busquets e Casemiro. "Sergio, sem dúvida. Em todas as equipas o pivot é sempre quem controla o ritmo, quem tem mais técnica, quem movimenta a bola. Casimiro não faz nada disso", referiu, fazendo também a escolha entre Robert Lewandowski e Luis Suárez: "O Lewandowski tem muitas qualidades, mas prefiro o Suárez. Tem aquela ‘malícia’ que os jogadores sul-americanos têm, algo que o Robert não tem".