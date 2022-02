Asensio: «Hazard? É complicado saber o que se passou, pode ser que um dia conte»

Marcos Asensio atendeu na noite de terça-feira aos microfones do programa 'El Larguero', da 'Cadena Ser', onde o extremo espanhol do Real Madrid abordou vários temas que estão na ordem do dia do clube madridista. Entre os quais, a intermitência de Hazard, jogador que considera ser "um dos melhores" com quem partilhou balneário. "Creio que ainda pode dar muito esta época", atirou.

"Eu vejo-o bem. Treina bem e vejo-o com vontade de dar alegrias ao Real Madrid, mas pelo meio passaram muitas coisas, lesões... é complicado saber. Há que perguntar a ele e pode ser que algum dia conte tudo o que se passou. Ainda pode vir a ser muito importante esta temporada. É um jogador que tem um talento incrível. É um dos melhores jogadores com quem já partilhei balneário e isso nota-se nos treinos e creio que ainda pode dar muito esta época", começou por dizer o internacional A pela 'Roja'.

Já sobre Gareth Bale, afirmou que o galês, tal como qualquer jogador do plantel, necessita estar a 100 por cento para conseguir mostrar o seu melhor dentro de campo. "O dia-a-dia dele é normal como qualquer um de nós. Precisa de estar bem fisicamente para dar 100 por cento no campo. Já deu muito ao Real Madrid. Vejo-o bem e preparado para ajudar. É um assunto que diz respeito ao mister se lhe dá ou não minutos. Está muito bem integrado com o grupo, tanto no balneário como nos treinos. Cada um tem o seu caráter. As coisas não são como muitas vezes pintam."