Assaltantes equipados com barras de ferro tentam invadir casa de Carvajal

A Guarda Civil espanhola está a investigar uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira à propriedade de Dani Carvajal, lateral espanhol do Real Madrid, avança o 'El Confidencial'.Segundo a mesma fonte, três indivíduos equipados com barras de ferro - que acabaram por fugir sem conseguir entrar - fizeram disparar os alarmes da casa do jogador, em Boadilla del Monte, Madrid, numa altura em que vários dos seus funcionários se encontravam no interior.Recorde-se que nos últimos dias, Aubameyang também foi vítima de um assalto em sua casa: o gabonês do Barcelona, juntamente com a sua mulher, foi ameaçado com armas de fogo e barras de ferro , e acabou mesmo por ser agredido.