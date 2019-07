Bale de saída do Real Madrid

Gareth Bale, extremo galês, está de saída do Real Madrid. Depois do jogo de preparação com o Bayern Munique, no qual os merengues foram derrotados por 3-1, Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, foi questionado para quando aguardava a saída do jogador de 30 anos e o técnico francês foi taxativo: "Se for amanhã, melhor."





Por isso, a carreira de Bale nos blancos chegou mesmo ao fim. Na imprensa espanhola colocam a China como potencial destino do extremo, sendo que avançam que na corrida pode estar o Jiangsu Suning e o Beijing Goan.