Bale despede-se do Real Madrid: «Nunca esquecerei»

Gareth Bale despediu-se esta quarta-feira do Real Madrid. Numa longa mensagem nas redes sociais, o galês deixou muitos agradecimentos aos adeptos e estrutura dos merengues, e frisou a "experiência incrível" que foi ter feito parte da história do clube.Recorde-se que Bale chegou ao Real Madrid em setembro de 2013, proveniente do Tottenham, por 101 milhões de euros."Escrevo esta mensagem para agradecer a todos os meus colegas de equipa, do passado e do presente, aos meus treinadores, staff e a todos os adeptos que me apoiaram.Cheguei aqui há 9 anos como um jovem que queria realizar o sonho de jogar no Real Madrid. Vestir a camisola branca, usar este emblema ao peito, jogar no Santiago Bernabéu, ganhar títulos e fazer parte de algo pelo qual o clube é tão famoso: ganhar a Liga dos Campeões.Posso olhar para trás, refletir e dizer que este sonho se tornou uma realidade e muito, muito mais.Fazer parte da história deste clube e alcançar o que alcançámos enquanto joguei no Real Madrid foi uma experiência incrível e que nunca esquecerei.Também quero agradecer ao presidente Florentino Pérez, José Angel Sanchez e à direção por me darem a oportunidade de jogar neste clube. Juntos conseguimos criar alguns momentos que ficarão para sempre na história deste clube e do futebol.Foi uma honra, obrigado!Hala Madrid!".