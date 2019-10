Bale fartou-se de vez: Zidane e direção do Real Madrid acabaram com a paciência do galês

Gareth Bale ainda acreditou que esta época podia ser diferente mas a exclusão frente ao Club Brugge deitou por terra as esperanças do galês, que está decidido a deixar o Real Madrid no final da temporada. De acordo com o 'As', o avançado considera-se "maltratado por Zidane e pouco respeitado pela direção".O jornal refere que o facto de ter ficado de fora da convocatória para o encontro da Champions com o Brugge foi a gota de água que acabou com a paciência de Bale. Não houve explicações oficiais para esta decisão mas sabe-se que o avançado não tinha qualquer problema físico. O que é certo é que poucos dias depois foi titular frente ao GranadaBale não se sente importante no Real Madrid e a relação com Zidane não é a melhor. Na pré-temporada chegou a dizer-se que não contava para o treinador mas acabou por ficar no Bernabéu. sendo evidente as diferenças para o francês.