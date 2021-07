Bale planeia retirar-se no final da época mas quer ir ao Mundial'2022

A uma semana de cumprir 32 anos, Gareth Bale já faz contas à reforma e segundo a imprensa inglesa o seu plano já está feito. De acordo com o 'Mirror', o avançado planeia terminar o contrato com o Real Madrid - tem mais um ano de vínculo - e aí dar por finalizada a sua carreira enquanto jogador de clube... mas não na seleção.





Já pelo País de Gales, de acordo com a mesma publicação, tenciona continuar a jogar, pelo menos até ao Mundial'2022, que se disputará no mês de dezembro, cerca de meio ano depois do término do vínculo com o Real Madrid. Basicamente, o canhoto irá passar esses meses em preparação para o grande certame no Qatar, ao qual espera chegar na sua melhor forma.Resta saber se a falta de ritmo competitivo se irá notar, mas também ao próprio País de Gales apurar-se, já que com duas partidas disputadas é apenas terceiro, com 3 pontos, atrás da Bélgica (7) e Rep. Checa (4).