Bale: «Quando perdíamos um jogo no Real Madrid era como se o mundo acabasse»

Gareth Bale lembrou esta quarta-feira as dificuldades de jogar num clube tão exigente como o Real Madrid. Depois de se retirar dos relvados, o galês dedicou-se ao ténis e ao golfe e agora "tem mais tempo para estar com a família e ir de férias"."Quando entrava no balneário do Real Madrid, sentia-me um vencedor. Vencer é a mentalidade daquele clube", refere em declarações à BT Sport, num espaço onde estiveram os ex-jogadores Peter Crouch e Jermaine Jenas. No entanto, recordou que a pressão era muito grande "pelas expectativas do clube, dos adeptos e dos meios de comunicação". "Quando perdíamos um jogo era como se o mundo acabasse, crucificavam-nos, íamos para casa deprimidos", diz.Na MLS, onde esteve durante uma temporada ao serviço dos Los Angeles FC, reconhece que "tudo era mais tranquilo". "Se perdes um jogo, segues em frente", frisa.Sobre a chegada de Messi ao principal campeonato americano, não tem dúvidas: "Será ótimo para a MLS e para os EUA. Com o Mundial a chegar, acredito que o futebol vai crescer muito mais lá".