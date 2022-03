Bale volta à carga contra imprensa espanhola e acusa: «Todos sabemos quem é o verdadeiro parasita»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gareth Bale (@garethbale11)

Gareth Bale partilhou nas redes sociais uma mensagem a lamentar a posição editorial da 'Marca', depois de o jornal espanhol ter estranhado o estado de forma do avançado, que no Real Madrid não joga, muito por força das lesões, mas que na seleção do País de Gales se exibe a alto nível. "Já não te dói', escrevia em manchete o diário de Madrid na edição de anteontem.Hoje, depois do jogo do País de Gales onde Bale marcou um golo, o jogador era referidocomo o "parasita galês"."O 'Daily Mail' deu eco a este falso, desrespeitoso e especulativo artigo da 'Marca'.Numa altura em que várias pessoas põem termo à vida por por causa de calúnias e da falta de escrúpulos da imprensa, quero questionar quem responsabiliza estes jornalistas e estes meios de comunicação por artigos destes?Felizmente tornei-me imune a essas situações durante a minha vida, mas isso não quer dizer que artigos como este não causem dano pessoal e profissional aos alvos destas histórias maliciosas.Já testemunhei o impacto que os media podem ter na saúde física e mental das pessoas.Os media esperam desempenhos fora de série dos atletas profissionais e são primeiros a celebrar quando eles os conseguem, mas em vez de estarem ao lado deles quando cometem um erro, arrasam-nos por completo, encorajando a raiva e a deceção nos fãs.A pressão diária nos atletas é imensa e é evidente que a atenção mediática negativa pode levar facilmente um atleta que já está em stress ao abismo.Espero que na altura em que as nossa crianças já consigam 'digerir' notícias, a ética e os padrões do jornalismo sejam mais rigorosos.Por isso uso as minhas plataformas para encorajar uma mudança de forma a que publicamente possamos falar e criticar as pessoas pelo que fazem e não pelas expectativas irreais que são projetadas nelas.Todos sabemos quem é o verdadeiro parasita."