Balneário do Real Madrid revolta-se com Bale

O balneário do Real Madrid está descontente com as atitudes recentes do galês Gareth Bale, divulgou esta terça-feira o jornal catalão 'Sport', a quem acusam de estar pouco comprometido com os merengues. A saída do Estádio Santiago Bernabéu , a 10 minutos do final da partida com o Real Sociedad, não foi bem aceite pelos companheiros de equipa.No entanto, também as dores de que se queixa o internacional galês têm deixado o balnário desconfiado, que, segundo o programa desportivo 'El Chiringuito', já motivaram conversas com o extremo em que os jogadores blancos fizeram ver que também eles jogam com dores e não é por isso que deixam de ser opção para os jogos de menor importância. Se está bom para jogar no Mundial de Clubes, também está em condições de jogar os confrontos da liga espanhola.Segundo a imprensa espanhola, Bale pode estar a cumprir a sua última temporada ao serviço do Real Madrid pois o rendimento que apresenta, face aos problemas que vai mantendo com o balneário merengue, tem feito mossa no universo madridista.