Barnett: «Bale não quis apanhar trânsito no caminho para casa»

Gareth Bale continua a ser uma 'pedra no sapato' do universo do Real Madrid, a ponto de Jonathan Barnett, empresário do galês, ter vindo defender o jogador. "Ele gosta do Real Madrid, independentemente do que as pessoas digam. Escrevem-se muitas tretas sobre Gareth, tal como ele não falar espanhol! Ele fala espanhol. As pessoas falam do que não sabem. São perfeitos idiotas que falam sem conhecimento", atacou Barnett, em entrevista ao jornal 'AS'.





"Garanto que o Zidane gosta dele, que Madrid gosta de Gareth Bale. Não há qualquer problema entre eles. O Real sempre mostrou enorme respeito, o presidente sempre foi um grande fã de Bale", garantiu, 'chutando para canto' a polémica do extremo, que abandonou o estádio antes do final da derrota frente à Real Sociedad , que provocou a ira dos adeptos merengues. "Que problema há em sair mais cedo? Ele não queria apanhar trânsito no caminho para casa. Não se pode crucificar ninguém por isso. A equipa perdeu e ele estava muito chateado."Já Zidane não quis alongar-se sobre o tema Gareth Bale, na antevisão da partida com o Osasuna, agendada para este domingo. "Bale está aqui e estamos contentes com todos os jogadores. Tenho de fazer uma convocatória e não há qualquer problema. Contamos com ele", esclareceu o francês. "O facto de não ser convocado não é uma chamada de atenção. O problema é meu, os jogadores têm de estar bem para jogar. O nosso plantel é vasto. Não há solução para Bale porque não há um problema", referiu. Já sobre os abandonos do estádio de Bale, com os jogos ainda a decorrer, o técnico francês não vê problema. "Não é uma falta de respeito. Ele quer lutar. É nosso jogador. O que acontece cá dentro, fica cá dentro."