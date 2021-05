Beckham 'pesca' no Real Madrid e quer levar logo um dos capitães de equipa

David Beckham, atual presidente do Inter Miami, está cada vez mais interessado em reforçar a sua equipa com nomes de peso. Desta vez, de acordo com o jornal desportivo 'As', é Marcelo quem desperta a atenção do inglês.





O internacional brasileiro de 33 anos é o atual segundo capitão do Real Madrid, orientado por Zinedine Zidane, mas tem perdido espaço nos últimos meses devido a várias lesões musculares que têm estagnado o seu ritmo de jogo. Marcelo tem contrato até junho de 2022 e Beckham planeia fazer uma proposta nessa altura para não interferir nos planos da equipa espanhola, uma vez que tem uma boa relação com toda a estrutura e até com diversos jogadores.Um dos entraves à transferência pode ser o salário de Marcelo. O lateral esquerdo ganha cerca de oito milhões de euros por ano, valor astronómico nunca antes visto na MLS.O 'The Mirror' noticiou ainda que Beckham está também de olho em Willian, avançado do Arsenal que não tem correspondido às expetativas: leva apenas um golo e sete assistências em 37 jogos disputados esta época.