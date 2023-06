Bellingham apresentado no Real Madrid: «O valor da transferência não me preocupa, nem sei qual foi»

Jude Bellingham foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Real Madrid, numa transferência que custou 103 milhões de euros aos cofres dos merengues . Em conferência de imprensa, o médio inglês garantiu que o valor do negócio não o preocupa, até porque nem sequer sabe... qual foi."É complicado dizer o momento em que decidi assinar [pelo Real Madrid]. Talvez quando foram a minha casa... Não me lembro quando foi. Foi uma combinação de várias coisas. O que mais me impressionou? Estar na sala que tem os 14 títulos europeus. Deu-me motivação para conquistar um. De tudo o que vivi, acredito que esse foi o melhor momento", começou por dizer Bellingham, antes de abordar a pressão que enfrenta pelo elevado valor da transferência."O valor não me preocupa, nem sequer sei qual foi. Eu sou jogador de futebol, não sou advogado nem contabilista", referiu o jogador, que assinou um contrato válido por seis temporadas.Ao serviço dos merengues, o jovem de apenas 19 anos vai vestir a camisola número '5', outrora usada por um dos galáticos, Zinedine Zidane. "A camisola em si já traz uma grande responsabilidade. [Zidane] É um jogador que sempre admirei, para mim foi o melhor. Eu quero ampliar o legado do número", explicou Bellingham.Numa altura em que o mercado já mexe - e de que maneira! -, o centrocampista falou ainda sobre a possível chegada de Mbappé ao Real Madrid. "Tal como disse quando falei de Harry Kane, são dois jogadores incríveis, mas só vi aquilo que se tem dito na Internet e no Twitter. Claro que adoraria jogar com Mbappé", rematou.