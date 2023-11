Bellingham em dúvida para o jogo com o Sp. Braga

Jude Bellingham, jogador em maior destaque no Real Madrid esta época, está em dúvida para o jogo de quarta feira com o Sp. Braga a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.De acordo com as informações avançadas pela ‘Marca’, o inglês sofreu uma pequena luxação no ombro esquerdo no duelo com o Rayo Vallecano, uma lesão que não é grave, mas que poderá impedi-lo de jogar frente aos minhotos. A equipa técnica dos merengues decidirá amanhã se o médio estará disponível para enfrentar o Sp. Braga.A confirmar-se, será uma baixa importante para o Real Madrid, que perderá assim o jogador com maior influência na equipa.