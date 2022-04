Benzema: «Ancelotti? É um dos melhores do Mundo, temos muita confiança nele»

Karim Benzema apontou um hat-trick na vitória (3-1) do Real Madrid sobre o Chelsea, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Em declarações no final do encontro, o experiente avançado francês dos merengues assinalou a "noite mágica" da equipa, recordando a última eliminatória com o Paris SG.

"É uma noite mágica, tal como foi contra o PSG. Entramos sempre em campo para ganhar. As coisas saíram-nos bem desde o primeiro minuto. Estamos bem na eliminatória. Lutamos até ao final. Hat-trick? São três golos importantes, mas fico-me pelo terceiro porque falhei um golo certo na primeira parte", começou por dizer Benzema, em declarações citadas pela imprensa desportiva espanhola.

"Ancelotti? É um dos melhores do Mundo, temos muita confiança nele. Ainda falta mais um jogo, vamos dar tudo para ganhá-lo", concluiu.