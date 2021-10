Benzema: «Cristiano Ronaldo e Zidane foram os jogadores que me fizeram amar o futebol»

O arranque de época de Benzema está a superar todas as expectativas. O avançado francês leva nove golos e sete assistências em nove jogos pelo Real Madrid, e garante que está no melhor momento da sua carreira "em termos de estatísticas". Em entrevista ao 'L'Équipe', o ponta-de-lança falou do impacto que tem na formação espanhola e respondeu às comparações com Zidane, deixando ainda elogios a Cristiano Ronaldo.





"Melhor momento? Seguramente, em termos estatísticos, a nível de golos e assistências. Mas o que sou capaz de mostrar dentro de campo não mudou grande coisa. Gosto quando os meus golos e as minhas assistências são decisivas. Gosto mais das minhas assistências que podem mudar o rumo de um jogo", disse, antes de explicar o porquê de preferir passes para golo."Se tiver 40 por cento de hipótese de marcar e outros 60 por cento de assistir, prefiro sem dúvida a assistência. Se começo a pensar em ser egoísta e em bater recordes, significa que estou a forçar o meu estilo de jogo".Relativamente a uma possível 'candidatura' à Bola de Ouro, Benzema frisa ser algo em que pensar "quando se tem ambição", não precisando de ser uma "obsessão". "Se tiver de ganhar uma, será por aquilo que faço em campo".Questionado acerca das comparações com Zidane, e sobre o facto de Florentino Pérez o ter considerado uma "mistura" entre Cristiano Ronaldo e o médio, o gaulês fica lisonjeado. "São os dois jogadores que me fizeram amar o futebol. O Ronaldo no ataque e o Zidane pela sua classe. Sou uma mistura entre um '9' e um '10'. Nunca me posso comparar com Zidane ou dizer que estamos no mesmo nível. Tenho muito respeito por ele. Só posso aprender com aquilo que fez, tal como fiz com o Cristiano. Entendemo-nos muito bem e continuamos a falar muito".Benzema garantiu ainda que "será uma questão de tempo" até Mbappé assinar pelo Real Madrid, uma vez que o jogador do PSG "quer algo mais".