Benzema e o julgamento marcado para outubro: «Que a farsa acabe para sempre»

Karim Benzema vai ser julgado em outubro pelo alegado envolvimento num caso de chantagem sexul ao antigo companheiro da seleção francesa, Matthieu Valbuena, ocorrido em 2015.





E o avançado gaulês recorreu às redes sociais para reagir. "Que a farsa acabe para sempre", escreveu o jogador do Real Madrid, numa storie do Instagram, com um 'print' de uma notícia relativa à data do julgamento.