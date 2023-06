Benzema emociona-se no adeus ao Real Madrid: «Tive a sorte de realizar o meu sonho de menino»

Benzema despediu-se esta terça-feira do Real Madrid, numa cerimónia realizada no Santiago Bernabéu. Visivelmente emocionado, o avançado francês disse adeus a uma casa que representou ao longo de 14 temporadas, garantindo mesmo que gostaria de ter terminado a carreira nos merengues."É difícil falar com tantas emoções, mas queria agradecer ao Real Madrid e aos meus companheiros. Foi um caminho bonito na minha vida. Tive a sorte de realizar o meu sonho de menino. Nunca vou esquecer o Real Madrid. É impossível, é o melhor clube da história. Mas acredito que hoje é o momento de dizer adeus e de conhecer outra história. Como disse no primeiro dia: um, dois, três... Hala Madrid!", disse, antes de deixar agradecimentos a Carlo Ancelotti. "Aprendi muito contigo. Muito obrigado por tudo".O gaulês, que no domingo foi muito aplaudido no Santiago Bernabéu frente ao Athletic Bilbao, deixou ainda uma garantia: "Queria terminar [a carreira] no Real Madrid, mas às vezes a vida dá-te outra oportunidade. É uma decisão muito difícil que tomei com a minha família. Nunca me vou esquecer do Real Madrid".Benzema, recorde-se, deverá rumar ao Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, onde tem um contrato milionário à sua espera