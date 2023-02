Benzema faz mira a Cristiano Ronaldo: a quantos golos está do português?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Karim Benzema bisou frente ao Elche, esta semana, e atingiu a marca de 230 golos pelo Real Madrid na Liga espanhola. Desta forma, ultrapassou Raul (228) e fixou-se na vice-liderança. E, agora, qual é o próximo alvo a abater?A resposta é simples: Cristiano Ronaldo. O português deixou a fasquia nos 311 golos. Se estendermos a análise a outros clubes de La Liga, Benzema está agora no top 5. À frente do francês estão Messi (474), Cristiano Ronaldo (311), Telmo Zarra (252) e Hugo Sánchez (234).Benzema e Cristiano Ronaldo assinaram pelo Real Madrid no mesmo ano: 2009. O avançado português saiu em 2018 rumo à Juventus.